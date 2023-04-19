Краснодарский край занял 3 место в ЮФО по заполняемости санаториев

По итогам прошлого года Краснодарский край вошел в число лидеров по заполняемости санаториев в Южном Федеральном округе.

Первое место по этому показателю в ЮФО с результатом 47% заняла Калмыкия. Вторую строчку получила Астраханская область (44%). Краснодарский край — на третьем месте с показателем 43%.

Эксперты отмечают, что ЮФО в целом показал невысокий результат — всего 38%. Это связывают с ярко выраженной сезонностью спроса. Лидером по загрузке санаториев стал Северо-Кавказский федеральный округ (61%). Там расположено большое количество здравниц и множество лечебных источников и целебных грязей.

Отмечается, что в целом по России загрузка санаторно-курортных учреждений в прошлом году составила 45%. Это на 42% больше, чем в предыдущем.

В общероссийском рейтинге лидером стала Калининградская область (79%). На втором месте Ставропольский край (75%), на третьем — Республики Алтай (74%). Также в топ-10 вошли Мордовия (70%), Алтайский край (67%), Воронежская область (66%), Башкортостан (65%), Карелия (61%), Кемеровская область, Санкт-Петербург и Сахалинская область (по 60%).

Самый низкий результат показал Дальний Восток. Там наполняемость санаториев составила 35%, сообщает пресс-служба Санатории-России.рф.

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