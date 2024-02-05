Краснодарский край занял 25 место в России по объему банковских вкладов

По данным экспертов на 1 января 2024 года, всего в России объем вкладов в банках у физлиц оценили в 50,7 трлн рублей.

Больше всего банковских вкладов на душу населения в стране, ожидаемо, находится в Москве — 1 млн 351 тыс. рублей. На втором месте Санкт-Петербург — 679,4 тыс. рублей. На третьем месте Ненецкий автономный округ — 648,1 тыс. рублей.

В пятерке лидеров также Магаданская область — 538,1 тыс. рублей и Ямало-Ненецкий автономный округ — 473,6 тыс. рублей.

В рейтинге регионов РФ по объему банковских вкладов физических лиц Краснодарский край занял 25 место с показателем 260,8 тыс. рублей на душу населения. Прирост суммы вкладов в регионе за 2023 год составил 39%.

Ростовская область на 31 месте — 244,8 тыс. рублей, Ставропольский край на 67 месте — 160,9 тыс. рублей, Крым на 76 месте — 119,2 тыс. рублей, Адыгея на 78 месте — 95 тыс. рублей.

Последние места рейтинга заняли: Ингушетия — 22,1 тыс. рублей, Чечня — 27,6 тыс. рублей, Дагестан — 45 тыс. рублей, Карачаево-Черкессия — 59,9 тыс. рублей и Кабардино-Балкария — 65,2 тыс. рублей, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: Краснодарский край занял 18 место в России по доходам населения. Эксперты составили рейтинг регионов РФ по реальным доходам населения из соотношения средних зарплат и сумм фиксированного потребительского набора.