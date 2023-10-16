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Краснодарский край занял 18 место в России по доходам населения

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskij-kraj-zanyal-18-mesto-v-rossii-po-dohodam-naseleniya
Краснодарский край занял 18 место в России по доходам населения
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Эксперты составил рейтинг регионов РФ по реальным доходам населения из соотношения средних зарплат и сумм фиксированного потребительского набора.

Первое место рейтинга занял Ямало-Ненецкий автономный округ с соотношением 5,90 при средней зарплате 140,3 тыс. рублей. На втором месте Ненецкий автономный округ — 4,61 (114 тыс. рублей). На третьем месте Чукотский автономный округ — 3,91 (131,6 тыс. рублей).

В пятерку лидеров также вошли Магаданская область — 3,48 (97,6 тыс. рублей) и Москва — 3,46 (99,6 тыс. рублей).

Краснодарский край занял 18 место рейтинга с соотношением 2,37. По данным экспертов, в первом полугодии 2023 года средняя зарплата на Кубани составила 49,3 тыс. рублей.

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