Краснодарский край занял 22 место в рейтинге материального благополучия регионов

Эксперты составили рейтинг регионов по материальному благополучию населения на основании общих показателей, характеризующих материальное положение людей в регионах России по итогам 2022 года.

При составлении рейтинга учитывали отношение доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, среднемесячный банковских вкладов на одного жителя, а также долю населения с доходами ниже границы бедности, долю способных взять ипотеку семей и долю населения с доходами более 60 тыс. рублей в месяц.

Эксперты отмечают, что в целом доходы россиян в 2022 году увеличились по сравнению с 2021 годам на 16%.

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ (100 баллов), Магаданская область (97,62 балла) и Ненецкий автономный округ (93,29). В первую десятку также вошли Чукотский автономный округ, Москва, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Санкт-Петербург, Мурманская область и Камчатский край.

Краснодарский край занял 22 место. По сравнению с 2021 годом рейтинговый балл у Кубани увеличился с 41,56 до 46,30.

Замыкают список Бурятия, Дагестан, Крым, Кабардино-Балкарская, Чечня, Калмыкия, Алтай, Карачаево-Черкессия, Тыва, Ингушетия Ингушетия и Тыва, сообщает РИА «Новости».

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