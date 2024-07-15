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Краснодарский край занял 2 место в России по вводу жилья за полгода

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskij-kraj-zanyal-2-mesto-v-rossii-po-vvodu-zhilya-za-polgoda
Краснодарский край занял 2 место в России по вводу жилья за полгода
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

За январь-июнь 2024 года на Кубани ввели в эксплуатацию 3,1 млн кв. м недвижимости. По этому показателю регион уступает лишь Московской области.

При этом в Краснодарском крае за полгода показатель ввода жилья снизился на 11%.

В топ-5 списка вошли Татарстан, Ленинградская область и Дагестан, продемонстрировавшие рост ввода жилья по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в России этот показатель вырос почти на 2,5% — до 53,4 млн кв. м.

«Сегодня в стройке в рамках закона о долевом строительстве находится почти 115 млн кв. м жилья, это более 2,33 млн квартир», — цитирует замглавы Минстроя РФ Никиту Стасишина РИА «Новости».

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