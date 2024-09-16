Краснодарский край занял 17 место в России по расходам населения на ЖКУ

Аналитики составили рейтинг регионов страны по доле расходов населения на оплату коммунальных услуг.

По данным исследования, дороже всех услуги ЖКУ в прошлом году обходились жителям Чукотского автономного округа — более 9 тыс. рублей или около 14% от дохода. Самую низкую долю затрат на ЖКУ в потребительских расходах семей выявили в Астраханской области — около 3,6 тыс. рублей или 6,3%.

Краснодарский край занял в рейтинге регионов РФ 17-е место. По данным экспертов, жители Кубани тратят на оплату коммунальных услуг в среднем около 4,7 тыс. рублей или 8,2%.

Ростовская область на 26 месте — 8,8%, Ставропольский край на 48 месте — 9,7%, Адыгея на 13 месте — 7,9%, Крым на 55 месте — 9,9%.

Авторы исследования отмечают, что в 2023 году индексацию тарифов ЖКУ не производили, однако цены на коммунальные услуги выросли в результате декабрьской индексации 2022 года. При этом на фоне роста доходов и расходов населения доля затрат на оплату коммунальных услуг в расходах в 2023 году уменьшилась. Например, на Кубани доля расходов населения на ЖКУ снизилась на 0,7%, сообщает РИА «Новости».

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