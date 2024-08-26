Краснодарский край занял 16 место в России по числу бизнесменов

Эксперты провели исследование и составили рейтинг регионов РФ по вовлеченности жителей в малый и средний бизнес.

Для составления рейтинга рассчитали долю занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятых в экономике в 2023 году. Доля предпринимателей существенно отличается в различных регионах, ее значение изменяется от 62,9% до 13,3%.

Лидерами рейтинга стали Санкт-Петербург — 62,9%, Новосибирская область — 56,6% и Москва — 56,5%. В числе лидеров также: Калмыкия — 56%, Костромская область и Алтай — по 49,8%.

Краснодарский край занял 16-е место в рейтинге. На Кубани доля занятых в сфере малого и среднего бизнеса составила 45,7%, а число сотрудников этой сферы 1 млн 327,8 тыс. человек. За год число предпринимателей в крае выросло на 14,6%

Ставропольский край на 64 месте — 32,8%, Адыгея на 15 месте — 46%, Ростовская область на 30 месте — 40,9%, Крым на 21 месте — 43,3%.

Замыкают рейтинг Ингушетия — 13,3%, Ямало-Ненецкий автономный округ — 20,7%, Чукотский автономный округ — 21,6%, Якутия — 26,2% и Ханты-Мансийский автономный округ — 26,3%.

В целом по стране доля занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в 2023 году составляла 43,1% от общего числа занятых в экономике, или 31,4 млн человек. За год число бизнесменов в стране выросло на 11,7%, сообщает РИА «Новости».

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