Краснодарский край занял 15 место в рейтинге регионов РФ по рынку труда

Эксперты составили рейтинг российских регионов по уровню развития рынка труда по итогам 2022 года, исходя из показателей социально-экономического развития, безработицы и зарплат.

Первое место ожидаемо заняла Москва, набрав 97,9 баллов. На втором месте Санкт-Петербург — 95,2 баллов, на третьем Московская область — 86,6 баллов. В лидерах также Татарстан — 79,4 баллов, Ханты-Мансийский автономный округ — 78 баллов и Ленинградская область — 76,6 баллов.

Краснодарский край занял 15 место рейтинга, набрав 70,8 баллов. Ростовская область на 21 месте — 68 баллов, Ставропольский край на 45 месте — 60,6 баллов, Крым на 59 месте — 55,6 баллов, Адыгея на 72 месте — 48,3 баллов.

Последние места рейтинга по рынку труда заняли региона Северного Кавказа. Ингушетия на 85 месте — 6,4 балла, Чечня на 84 месте — 12,1 баллов, Кабардино-Балкария на 83 месте — 13,7 баллов, Северная Осетия-Алания на 82 месте — 14,1 баллов, сообщает РИА «Новости».

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