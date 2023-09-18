Краснодарский край занял 14 место в рейтинге регионов РФ по приверженности ЗОЖ

Эксперты составили рейтинг российских регионов по приверженности населения здоровому образу жизни по итогам 2022 года на основании нескольких критериев. Каждому региону присвоили суммарный балл.

Первое место рейтинга по приверженности ЗОЖ заняла Чечня — 97,5 баллов, на втором Дагестан — 97,2 балла, на третьем Кабардино-Балкария — 90 баллов. В пятерке лидеров также Калмыкия — 84,5 баллов и Адыгея — 83,9 баллов.

Краснодарский край занял 14 место в рейтинге ЗОЖ-регионов, набрав 78,8 баллов. По итогам 2021 года Кубань набрала 76,7 баллов. Ростовская область на 24 месте с 73,7 баллами, Ставропольский край на 21 месте с 76,5 баллами, Крым на 66 месте с 55,5 баллами.

Последние места рейтинга приверженности ЗОЖ заняли Еврейская автономная область — 21,8 баллов, Камчатский край — 33,5 баллов, Магаданская область — 33,9 баллов, Забайкальский край и Хакасия — по 36,6 баллов, сообщает РИА «Новости».

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