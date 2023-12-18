Краснодарский край занимает второе место в РФ по жилищному строительству

Увеличение объема ввода жилых площадей — одна из целей нацпроекта «Жилье и городская среда».

По итогам 11 месяцев по объему ввода жилых площадей Кубань заняла второе место среди регионов РФ, уступив только Московской области.

«Строительный комплекс — один из локомотивов экономики региона. Он обеспечивает серьезные налоговые поступления в доходную часть бюджета. По итогам 11 месяцев организации отрасли перечислили 17,5 млрд рублей налогов. Параллельно с возведением жилья идет строительство объектов образования, здравоохранения и спорта», — сказал глава краевого департамента строительства Игорь Федосов.

Отмечается, что рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 123%. Лидерами по объему налоговых отчислений стали Краснодар, Сочи, Анапа и Новороссийск.

С января по ноябрь в регионе ввели в эксплуатацию 6,08 млн кв. м жилья. Это 6,5 % в целом по России и половина — в Южном федеральном округе. Из общего числа введенных площадей многоквартирные дома составляют 2,4 млн кв. м, частные —– 3,5 млн кв. м, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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