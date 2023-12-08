Кондратьев: на Кубани одновременно строим беспрецедентное количество соцобъектов

С начала года в Краснодаре ввели в эксплуатацию 7 школ, рассчитанных на 8 тыс. 650 мест. До конца декабря достроят еще четыре образовательных учреждения.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что школу на 1 тыс. 550 мест на улице Обрывной в Краснодаре возводят за счет регионального бюджета.

«Сегодня мы одновременно строим беспрецедентное количество социальных объектов — школ, детсадов, учреждений здравоохранения и спорта. Главная задача, которую нам предстоит решить в ближайшей перспективе, — не догонять с количеством школьных мест, а идти с опережением», — подчеркнул глава Кубани.

Вениамин Кондратьев отметил, что все построенные в Краснодаре учебные заведения отвечают необходимым требованиям. В школьных кабинетах установили интерактивные доски и проекторы, предусмотрели просторные актовые, спортивные и тренажерные залы, а также цифровые лаборатории, кабинеты робототехники и студии для занятий творчеством. Все это позволит обеспечить детей качественным образованием и раскрыть их таланты, заключил губернатор.

Всего в этом году в разных городах и районах Кубани строят 16 школ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», школу на 1 тыс. 550 мест начали строить на улице Обрывной в Краснодаре. Территория учебного заведения займет почти 3 га.