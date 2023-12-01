Школу на 1 тыс. 550 мест начали строить на улице Обрывной в Краснодаре

Сейчас на строительной площадке убирают территории и разрабатывают котлован. В планах закончить строительство школы весной 2026 года. Деньги на это выделили из бюджета региона.

Территория образовательного учреждения займет около 3 га. Площадь трехэтажной шкоты составит порядка 27 тыс. кв. м. Согласно проекту, помимо учебных кабинетов, здесь будут два актовых зала, столовая, а также спортивные залы. Во дворе разместят современное спортивное ядро с несколькими площадками.

В этом году строят 40 социальных объектов. В их числе 11 школ, 25 детских садов, 3 спортивных объекта и 1 поликлиника. Сейчас 25 из них уже ввели в эксплуатацию.

Кроме того, на Кубани в строительстве 73 социальных объекта со сроком ввода 2023–2026 годы. Среди них 25 школ на 31 тыс. 766 мест, 44 детсада на 10 тыс. 970 мест, 3 физкультурно-оздоровительных комплекса, а также 1 поликлиника на 300 посещений, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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