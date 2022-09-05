Краснодарский край выступит с инициативой изменений в Налоговый кодекс РФ

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом 5 сентября сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время совещания, на котором обсуждали наполняемость бюджета региона.

По словам и.о. руководителя УФНС России по Краснодарскому краю Елены Пивоваровой, доходы бюджета можно было бы увеличить за счет реализующих свой бизнес в регионе предпринимаетей, которые при этом платят налоги в бюджет другого субъекта по специальному режиму налогообложения.

Она отметила, что сумма выпадающих доходов из казны Кубани только по ведущим бизнес на Черноморском побережье ИП составляет почти 3 млрд рублей. Для мобилизации этих доходов необходимо внести изменения в Налоговый кодекс.

Вениамин Кондратьев поддержал инициативу. Глава региона поручил подготовить предложения по изменению в Налоговый кодекс РФ и пошагово проработать вопрос.

«Для нас важно, чтобы налоги предпринимателей, работающих на территории региона, поступали в наш бюджет. От этого зависит качество жизни кубанцев и дальнейшее развитие Краснодарского края», — цитирует главу региона пресс-служба администрации Краснодарского края.

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