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Бюджет Краснодара с начала года пополнился почти на 31 млрд рублей

Экономика
05.09.2022 14:13
Ссылка https://kuban24.tv/item/byudzhet-krasnodara-s-nachala-goda-popolnilsya-pochti-na-31-mlrd-rublej
Бюджет Краснодара с начала года пополнился почти на 31 млрд рублей
Фото пресс-службы мэрии Краснодара

Об этом 5 сентября рассказал директор городского департамента финансов Александр Чулков.

Они отметил, что в бюджет собрали 15 млрд 263 млн рублей. Это 66% от плана.

«Краснодар остается главным налогоплательщиком в крае и формирует более трети консолидированного бюджета региона, около 36% которого — это налоги предприятий и организаций, жителей столицы Кубани», — сказал Чулков.

Расходы городского бюджета с начала года составили 30 млрд 108 млн рублей. В приоритете — социальная сфера, расходы на нее составили 17 млрд 381 млн рублей. Это 58% от общей суммы.

С начала сентября в бюджет краевой столицы поступило 147 млн рублей. Это 11% от плана, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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