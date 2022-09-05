Бюджет Краснодара с начала года пополнился почти на 31 млрд рублей
Экономика
05.09.2022 14:13
Об этом 5 сентября рассказал директор городского департамента финансов Александр Чулков.
Они отметил, что в бюджет собрали 15 млрд 263 млн рублей. Это 66% от плана.
«Краснодар остается главным налогоплательщиком в крае и формирует более трети консолидированного бюджета региона, около 36% которого — это налоги предприятий и организаций, жителей столицы Кубани», — сказал Чулков.
Расходы городского бюджета с начала года составили 30 млрд 108 млн рублей. В приоритете — социальная сфера, расходы на нее составили 17 млрд 381 млн рублей. Это 58% от общей суммы.
С начала сентября в бюджет краевой столицы поступило 147 млн рублей. Это 11% от плана, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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