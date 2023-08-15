В Краснодарском крае выделили 1,6 млрд рублей на бесплатные путевки в лагеря для детей

В этом году в регионе планируют оздоровить более 41 тыс. детей в рамках программы «Дети Кубани».

На эти цели из краевого бюджета выделили 1,6 млрд рублей. В лагерях и санаториях региона с начала сезона отдохнули уже почти 28 тыс. детей.

Родители, купившие путевку в детский лагерь за свои деньги, могут вернуть часть потраченных средств. Для этого нужно подать заявление в отдел по вопросам семьи и детства местной администрации или в МФЦ. Компенсацию за отдых детей уже получили более 600 жителей региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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