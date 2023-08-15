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В Краснодарском крае выделили 1,6 млрд рублей на бесплатные путевки в лагеря для детей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskij-kraj-vydelil-1-6-mlrd-rublej-na-besplatnye-putevki-v-detskie-lagerya
В Краснодарском крае выделили 1,6 млрд рублей на бесплатные путевки в лагеря для детей
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В этом году в регионе планируют оздоровить более 41 тыс. детей в рамках программы «Дети Кубани».

На эти цели из краевого бюджета выделили 1,6 млрд рублей. В лагерях и санаториях региона с начала сезона отдохнули уже почти 28 тыс. детей.

Родители, купившие путевку в детский лагерь за свои деньги, могут вернуть часть потраченных средств. Для этого нужно подать заявление в отдел по вопросам семьи и детства местной администрации или в МФЦ. Компенсацию за отдых детей уже получили более 600 жителей региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: число мест в детском лагере «Орленок» увеличат на треть. Об этом рассказал директор Всероссийского детского центра «Орленок» в Краснодарском крае Александр Джеус.

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