Краснодарский край возглавил рейтинг регионов с самыми щедрыми мужчинами

Согласно проведенному исследованию, список регионов с самыми щедрыми мужчинами возглавил Краснодарский край. Также в первой тройке Ростов-на-Дону и Саратов.

Крупный ювелирный бренд выяснил, что по итогам апреля и мая чаще всего украшения женщинам покупали жители Кубани (285%), Ростова-на-Дону (247%) и Саратова (216%). В топ-5 также вошли Казань (215%) и Воронеж (198%).

При этом отмечается, что самые внушительные суммы в магазинах оставляли мужчины из Санкт-Петербурга. Там средний чек на покупку украшений для женщин составляет 11 тыс. 276 рублей, что на 11% выше средней суммы по РФ.

Самыми частыми покупками в апреле и мае были кольца и серьги, а вот популярность подвесок, браслетов и цепочек снизилась.

Также стало известно, что в мае и июне вырос спрос на организацию свиданий и сюрпризов для возлюбленных. Так популярность «плюшевых» аниматоров увеличилась на 34%, бронирование столиков в ресторане и выбор подарка на годовщину — на 31%, а спрос на аренду дорогих и ретро-автомобилей вырос на 29%.

Также в мае и июне мужчины на 29% чаще, чем за аналогичный период прошлого года, заказывали доставку цветов и больших игрушек. За организацией фото- и видеосъемки предложения руки и сердца или совместных фотосессий обращались чаще на 23%, сообщает «Лента.ру».

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