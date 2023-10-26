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Краснодарский край возглавил рейтинг регионов для отдыха в начале ноября

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskij-kraj-vozglavil-rejting-regionov-dlya-otdyha-v-nachale-noyabrya
Краснодарский край возглавил рейтинг регионов для отдыха в начале ноября
Фото freepik.com

Туроператоры составили рейтинг регионов, куда поедут россияне во время осенних каникул с 28 октября по 6 ноября.

Первое место в рейтинге занял Краснодарский край. На Кубань отправятся 43% от числа туристов, купивших путевки на начало ноября.

Второе место заняла Московская область, куда собираются на отдых 17% туристов. Третье место у Санкт-Петербурга — 7% от всех ноябрьских бронирований.

Далее идут Минеральные Воды (6% туристов). Замкнули пятерку самых популярных регионов для отдыха в ноябре Дагестан и Калининградская область (по 4%), пишут «Известия».

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