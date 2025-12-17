Краснодарский край вошел в топ-3 регионов страны по числу работающих пенсионеров

В этом году в стране, по данным Соцфонда России, насчитывается более 7,3 млн официально работающих пенсионеров.

Больше всего работающих пенсионеров зарегистрировано в Москве — 502 тыс. 501 человек. На втором месте Московская область, в регионе работают 420 тыс. 434 вышедших на пенсию гражданина.

На третьей строчке федерального рейтинга Краснодарский край. На Кубани насчитывается 243 тыс. 34 работающих пенсионера. Далее следует Свердловская область, где после выхода на пенсию работают 235 тыс. 409 человек.

Наименьшее число работающих пенсионеров отмечается в Ненецком автономном округе — 3 тыс. 392, на Чукотке — 5 тыс. 063, в Еврейской автономной области — 7 тыс. 272 и на Алтае — 8 тыс. 867.

Средняя пенсия у людей, которые работают по достижении пенсионного возраста, составляет 24 тыс. 6 рублей, сообщает ТАСС.

Читайте также: в Госдуму РФ внесут законопроект о выплате 13-й пенсии к новогодним праздникам. Проект подразумевает ежегодную доплату к страховой пенсии не ниже полуторной величины прожиточного минимума.

Подпишись, здесь всегда интересно.