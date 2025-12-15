Краснодарский край вошел в топ-15 регионов с самыми высокими доходами населения

Рейтинг регионов по уровню доходов населения составил Центр экономических исследований «РИА Рейтинг» на основе региональной статистики ЕМИСС и Росстата за период с июля по сентябрь 2025 года.

По данным Росстата, в третьем квартале текущего года среднедушевые доходы населения в РФ составили 73 тыс. рублей в месяц. Это на 9,6 тыс. рублей больше, чем в аналогичный период прошлого года. В реальном выражении доходы населения выросли за этот период на 6,3%.

Для оценки ситуации в регионах эксперты рассчитали соотношение среднедушевых доходов и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг в каждом субъекте.

На вершине рейтинга регионов с самыми высокими доходами оказались регионы Крайнего севера — Ненецкий (соотношение среднедушевых доходов и стоимости фиксированного набора — 5,85) и Ямало-Ненецкий, а также Чукотский автономные округа. Также в первой пятерке — Москва и Магаданская область.

В топ-10 находятся Сахалинская области, Санкт-Петербург, Московская, Мурманская области, Республика Адыгея.

Краснодарский край занял 14 место. Соотношение доходов населения и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг в регионе находится на уровне 2,99. Среднедушевые доходы населения в III квартале 2025 года составили 77,9 тыс. рублей, а динамика реальных денежных доходов относительно III квартала 2024 года — 115,3%.

Самое низкое соотношение доходов и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг отмечается в Ингушетии — 1,2. Средний душевой доход там составил 26,8 тыс. рублей, а рост за год в реальном выражении — 0,9%. Также в конце рейтинга Тува, Карачаево-Черкесия, Алтай и в Ставропольский край, сообщает РИА «Новости».

