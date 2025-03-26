Краснодарский край вошел в топ-10 регионов РФ по числу производителей БПЛА

На Кубани зарегистрировано около 2% российских производителей беспилотных авиационных систем (БАС). По этому показателю Краснодарский край занимает 8 место среди регионов страны.

Наибольшее количество производителей БАС и его компонентов сосредоточено в Москве (27%), Московской области (9%) и Санкт-Петербурге (8%).

В топ-10 регионов также вошли Татарстан (5%), Самарская (4%), Ростовская (4%), Новосибирская (3%), Нижегородская (2%) и Свердловская (2%) области.

Только в 2024 году в России создали 163 новые компании по выпуску БПЛА, что стало рекордным по сравнению с предыдущими периодами, сообщает ТАСС со ссылкой на Корпорацию МСП.

Читайте также: объем производства медпродукции на Кубани вырос на 40%. В числе перспективных для развития промышленного комплекса края отраслей — фармацевтическая и медицинская. Только за 2024 год инвесторы вложили в развитие фармацевтики на Кубани более 1 млрд рублей, что на 42,6% больше, чем в 2023-м.

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