Кондратьев: объем производства медпродукции на Кубани вырос на 40%

В числе перспективных для развития промышленного комплекса края отраслей — фармацевтическая и медицинская. Только за 2024 год инвесторы вложили в развитие фармацевтики на Кубани более 1 млрд рублей, что на 42,6% больше, чем в 2023-м.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что сейчас в регионе работают более 10 предприятий, которые выпускают медицинские препараты и материалы.

«Они [предприятия — ред.] наращивают масштаб и ассортимент. Только за первый месяц 2025 года объем отгрузки такой продукции увеличили в 1,5 раза в сравнении с таким же периодом 2024-го. В то же время, почти на 40% вырос объем производства, что говорит о востребованности и динамичном развитии фармацевтической и медицинской промышленности в регионе», — рассказал Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что нарастить производство на этих предприятиях удалось в том числе благодаря поддержке края — субсидиям из регионального бюджета и льготным займам Фонда развития промышленности.

Кроме того, на рост показателей повлияла и деятельность предприятия из Крымского района, где выпускают лекарства и препараты-дженерики в разных формах — от твердых до спреев. В целом в крае сейчас выпускают инфузионные растворы, аскорбиновой кислоты, кальция глюконата, глюкозы, йодосодержащие препараты, БАДы и различные материалы для медицинских целей.

Сейчас Кубань готовится к запуску сразу нескольких производств новой продукции для медицины. Так, в Северском районе появятся два предприятия по выпуску комплектующих протезов и материалов для реанимации, в Краснодаре — предприятие по выпуску сшивающих аппаратов, респираторных и анестезиологических медизделий, в Крымском районе идет строительство фармацевтического предприятия, где будут производить лекарства из натурального растительного сырья, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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