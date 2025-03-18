Выпускающее комплектующие для протезов предприятие откроют под Краснодаром
Такое предприятие на Кубани появится впервые. Высокотехнологичное производство запустят в станице Смоленской Северского района. На реализацию проекта направили больше 1 млрд рублей.
Эксперт объяснил разницу в коленных узлах для протеза бедра. Именно с них компания планирует начать производство. Это самая дорогая и сложная комплектующая. Для этого нужна основательная подготовка. Сейчас проводят научно-исследовательскую работу. Предстоит закупить станочный парк. Планируют к 2030 году создавать до 10 тыс. изделий в год.
«Происходит выпуск первых образцов для апробации, тестирования. Планируем до конца года закончить всю конструкторскую документацию и подготовить продукт к серийному выпуску», — рассказывает директор управляющей компании направления протезирования Михаил Ишков.
Здание построено, но пока здесь находится склад импортных комплектующих для протезов. В 2024 году на международном экономическом форуме подписали два соглашения. Второе — на производство изделий медицинского назначения. В новых помещениях уже запущено оборудование, все автоматизировано.
Запущено два цеха. Сейчас проводят пуско-наладочные работы. Первые образцы отправляют в лабораторию для подтверждения соответствий ГОСТу.
«Здесь автоматическая линия производства катетеров. Машина создает 3,6 тыс. деталей в час. Оттуда техника забирает трубки, тут колпачки, затем автомат соединяет и крепит детали, пробивает отверстие, формирует колпачок. На выходе получаем изделия. Уникальность в том, что трубки получаются более гладкие, что комфортнее для пациентов», — сообщает специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Дарья Остапец.
«Катеторы Нелотона лубрицированные, стерильные, в РФ сегодня не производятся. Продукция полностью импортируется. Наш проект будет первым по выпуску данной продукции», — отмечает директор предприятия производящие медизделия Роман Свириденко.
Разрабатывают и второй этап проекта. Строят еще один цех, где будут производить пять видов импортозамещающей продукции. Но на продажу товар выйдет позже.
«Сейчас оформляется разрешительная документация Росздрава. Летом, ориентировочно в июле — начнется реализация продукции. Производственные мощности предприятия позволят замещать импорт данных видов продукции от 40 до 80%», — подчеркивает Свириденко.
Запуск производства повысит качество медицинской помощи на Кубани и сделает ее доступнее. На реализацию проектов инвестировали больше 1 млрд рублей.
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