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Краснодарский край вошел в топ-10 регионов РФ по быстроте поиска работы

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskij-kraj-voshel-v-top-10-regionov-rf-po-bystrote-poiska-raboty
Краснодарский край вошел в топ-10 регионов РФ по быстроте поиска работы
Фото Free-Photos, pixabay.com

В среднем на поиск новой работы в России уходит 6,2 месяца. Об этом говорится в исследовании Росстата.

Согласно исследованию, быстрее всего новую работу находят жители Нижегородской области — за 3,5 месяца, Москвы — 3,8 месяца и Санкт-Петербурга — 4 месяца. В пятерку регионов-лидеров также вошли Московская область и ХМАО-Югра — по 4,1 месяца.

Краснодарский край занял 9 место рейтинга. По данным Росстата, жители Кубани новую работу в среднем ищут 4,5 месяца.

Дольше всего работу ищут в Карачаево-Черкессии — 13,5 месяцев, Забайкальском крае — 10,5 месяцев и Пермском крае — 9,2 месяца, сообщает RT.

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