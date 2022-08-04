Краснодарский край вошел в топ-10 регионов по внедрению экспортного стандарта

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Региональный экспортный стандарт 2.0 внедряют в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

По данным Российского экспортного центра, по итогам первого полугодия Кубань получила первое место среди регионов ЮФО.

«По данным рейтинга мы входим в 10 регионов-передовиков, занимая 7 место в стране и удерживая лидерство в Южном федеральном округе. С начала года мы внедрили 12 из 15 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0. В ближайшие месяцы планируем внедрить недостающие элементы», — сказал вице-губернатор Александр Руппель.

Он сообщил, что на Кубани работает управленческая команда по вопросам развития экспортного потенциала. Члены команды регулярно проходят обучение в Школе экспорта РЭЦ. Перечень приоритетных стран с точки зрения экспорта сформирован и отражен в Стратегии-2030.

При этом в настоящее время край налаживает и расширяет сотрудничество со странами, не закрепленными в стратегическом документе. Среди них Армения, Азербайджан, Киргизия, Казахстан, Иран и Узбекистан. На Кубани развивают механизмы поддержки малого и среднего бизнеса, ориентированного на иностранную торговлю.

«Краевой Центр поддержки экспорта — основной «поставщик» услуг для краевых экспортеров. Его специалисты постоянно работают над адаптацией действующих мер поддержки под нынешние экономические условия и разрабатывают новые шаги, которое помогут экспортерам развиваться. В числе таких мер — переориентация компаний региона на новые электронные торговые площадки. В том числе китайские, турецкие маркетплейсы. А также услуга по софинансированию транспортных расходов», — цитирует Руппеля пресс-служба администрации Краснодарского края.

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