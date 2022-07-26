Кондратьев: край дополнительно получил на реализацию нацпроектов 5,6 млрд рублей

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

О промежуточных итогах реализации национальных проектов на Кубани шла речь 26 июля на профильном совещании под председательством губернатора Вениамина Кондратьева.

В совещании также приняли участие первый заместитель прокурора Краснодарского края Павел Гвоздев, врио главного федерального инспектора по региону Евгений Гулиев, вице-губернаторы, главы министерств и ведомств региона.

«За последние два месяца мы дополнительно получили из федерального бюджета 5,6 млрд рублей. Общая сумма на нацпроекты — почти 70,8 млрд. Это только на 2022 год. На строительство и ремонт региональных дорог по программе «Безопасные качественные дороги» направили 3,9 млрд. Более 750 млн — на обустройство пляжей и создание кемпингов. Такой вид отдыха востребован, ведь в край приезжают туристы со всей страны, многие из них путешествуют на своих автомобилях. Также 140 млн рублей пойдет в связи с удорожанием стройматериалов на строительство школы в Краснодаре по нацпроекту «Образование». Жителям необходимо видеть результат работы, чувствовать изменения в окружающей их жизни. Мы обязаны достроить все объекты», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

По итогам 6 месяцев 2022 года освоено 29,8 млрд рублей. Это 42% средств от плана. Наибольшая динамика отмечается при реализации нацпроектов «Образование», «Международная кооперация и экспорт», «Культура».

Говоря о рисках, обсудили переносы реализации объектов благоустройства.

«Часто проблема заключается в некачественной подготовке проектной документации. Например, по этой причине, а также из-за действий недобросовестного подрядчика, перенесли благоустройство Николаевского бульвара в Краснодаре. А бульвар по ул. Ленина в Горячем Ключе будут благоустраивать за счет краевых средств вместо федеральных и в сроки, которые превышают установленные», — сказала директор департамента организации проектной деятельности администрации края Светлана Герих.

Отмечается небольшое отставание от графика строительства некоторых школ в Новороссийске, Анапе, Тбилисском районе, Горячем Ключе. Сейчас упущенные сроки сокращаются.

Глава региона поручил держать все графики под жестким контролем.

«Динамика по школам хорошая. Что касается благоустройства — мы не можем отказываться от создания комфортной городской среды. По Николаевскому бульвару общественники поднимали вопрос — там живые деревья бульдозером убирали. Это недопустимо. Теперь идут разбирательства, сроки сдвигаются. Но в любом случае территорию надо благоустроить. Ее выбрали сами жители. Необходимо совместно с горожанами откорректировать проект, чтобы в следующем году здесь начали работы», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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