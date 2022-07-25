Кондратьев: в 2023 году по нацпроекту в Краснодарском крае отремонтируют более 155 км улиц

Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На следующий год в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» запланировали ремонт 141 объекта в Краснодарской, Новороссийской и Сочинской агломерациях.

Об этом 25 июля рассказал губернатор Вениамин Кондратьев.

«Наш регион с самого начала реализации нацпроекта находится в лидерах по его выполнению. Мы всегда завершаем работы раньше срока, что позволяет приступать к ремонту улиц по плану следующего года. Определили список объектов в агломерациях на 2023 год. Это 141 участок общей протяженностью более 155 км. Помимо этого, продолжим строить Яблоновский мост и трассу Краснодар — Ейск, ремонтировать краевые дороги», — сказал Кондратьев.

Губернатор сообщил, что список объектов, которые отремонтируют по краевым программам в 2023 году, еще формируют.

В Краснодарской агломерации планируют привести в порядок 45 улиц общей протяженностью 72,3 км, в Новороссийске — 45 участков протяженностью 27,6 км. Ремонт в Сочинской агломерации планируют на 51 объекте протяженностью 55,3 км, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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