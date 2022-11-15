Краснодарский край вошел в топ-10 направлений для путешествий на автодоме

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В России стал популярен караванинг — автотуризм на автодоме или с прицепом.

У этого вида туризма есть ряд преимуществ — возможность путешествовать всей семьей по нужному маршруту в нужном темпе, автономность и экономичность. При этом у караванинга есть особенности — не каждая парковка вместит прицеп или автодом, необходимо обращать внимание на доступ к горючему и учитывать факторы безопасности.

Краснодарский край расположился на 4 месте рейтинга — его выбрали 16% опрошенных туристов. Автодом может объехать сразу несколько курортов, но один минус все же присутствует — частые пробки в сезон.

На первом месте рейтинга Крым — за него проголосовали 36% туристов. Можно посмотреть весь полуостров, к тому же, сеть дорог там совершенствуется. Второе место заняла Карелия — ее выбрали 17% опрошенных. Они отмечают качество дорог, в том числе трассу А121. Автотуризм позволяет увидеть самые прекрасные места Карелии.

Горный Алтай выбрали 17% ответивших. Одна из главных достопримечательностей — Чуткий тракт, самый старый путь из Сибири в Азию. За Башкирию проголосовали 4%, но многие маршруты к достопримечательностям — пешеходные, поэтому автомобиль придется оставлять на ближайшей стоянке.

В оставшуюся пятерку вошли Кольский полуостров — 4%, Ленинградская область — 3%, Камчатский край — 2%, Калмыкия — 1,5% и Приморский край — 1%, сообщает пресс-служба российского сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru.

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