Краснодарский край вошел в топ-10 лидеров итогового рейтинга регионов РФ

Кубань с агрегированным рейтинговым баллом в 69,38 заняла 7 место в итоговом рейтинге социально-экономического развития регионов России.

Итоговый балл представляет собой среднее арифметическое рейтинговых баллов регионов в выпущенных РИА «Новости» в 2025 году рейтингах. Среди них — «Рейтинг регионов РФ по качеству жизни», «Рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ», «Рейтинг регионов по рынку труда», «Рейтинг регионов РФ по материальному благополучию населения», «Рейтинг регионов по научно-технологическому развитию», «Рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни».

Лидерство рейтинга сохранили Москва, Санкт Петербург и Московская область. Их агрегированный рейтинговый балл выше 80. Максимальный балл — 100.

Наилучшие позиции эти регионы занимают в рейтинге социально-экономического развития субъектов РФ, рейтинге регионов по качеству жизни, рейтинге регионов по научно-технологическому развитию и рейтинге регионов по рынку труда.

Также в первой десятке — Татарстан, Свердловская и Нижегородская области, Краснодарский край, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Тульская и Ростовская области. Средний балл в первой десятке составляет 74,7.

Меньше всего баллов набрали Ингушетия, Тува, Еврейская автономная область, Алтай, Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Хакасия, Северная Осетия — Алания, Чечня и Забайкальский край. Они находятся в конце рейтинга со средним баллом 31,8, сообщает РИА «Новости».

