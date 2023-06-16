Краснодарский край вошел в Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата

Результаты ежегодного Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ 16 июня представило Агентство стратегических инициатив.

Рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики. В рейтинг включены 67 показателей по четырем направлениям. Это регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка МСП.

В направлении «Институты для бизнеса» Краснодарский край занял третье место, уступив Смоленской и Новгородской областям. Также в топ-5 оказались Крым и Калужская область.

Сообщается, что наибольшую динамику роста интегрального индекса показали Забайкальский край, Чечня, Москва, Нижегородская и Тюменская области, а также Татарстан, сообщает пресс-служба Агентства стратегических инициатив в Telegram.

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