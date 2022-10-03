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Краснодарский край в очном этапе чемпионата «Абилимпикс» представят 14 конкурсантов

Общество
03.10.2022 16:09
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskij-kraj-v-ochnom-etape-chempionata-abilimpiks-predstavyat-14-konkursantov
Краснодарский край в очном этапе чемпионата «Абилимпикс» представят 14 конкурсантов
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Завершен подготовительный этап Национального чемпионата «Абилимпикс». Соревнования по профмастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья проходили в четырех городах Кубани.

Национальный чемпионат «Абилимпикс» — часть президентской платформы «Россия — страна возможностей».

«В финал по основным компетенциям вышли семь человек. Именно они, вместе с победителями отборочных соревнований прошлого года, будут представлять край в очном этапе Национального чемпионата, который традиционно пройдет в Москве. В этом году он состоится с 28 по 31 октября», — рассказала министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева.

Соревнования прошли в очно-дистанционном формате в профессиональных образовательных организациях Армавира, Краснодара, Новороссийска и Новокубанска.

Представляли команду Кубани 87 участников в трех возрастных группах: школьники, студенты и специалисты. Главный эксперт и его заместитель оценивали работы конкурсантов в Москве. Остальные — работали на местах.

В дополнительных компетенциях чемпионата золото взяли шесть кубанцев. Серебро — 11, а бронзу — 10, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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