Краснодарский край в 2023 году в два раза увеличил экспорт кукурузы

Всего в прошлом году на Кубани экспортировали около 2 млн т. кукурузы в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Кубанскую кукурузу отправили в 15 стран. Больше всего этой агрокультуры поступило в Турцию, Вьетнам, Ливию, Ливан и Южную Корею. При этом 76% экспорта кукурузы пришлось на Турцию.

Согласно лабораторным исследованиям, 91,5% кукурузы, собранной в Краснодарском крае, отвечает требованиям 2 класса. Она подходит для переработки в муку или крупу, а также может использоваться в крахмалопаточной промышленности.

В прошлом году на Кубани собрали около 2,2 млн т. кукурузы, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Краснодарского края.

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