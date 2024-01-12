Кондратьев: за 2023 год экспорт продукции АПК Кубани достиг 2,6 млрд долларов

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 12 января рассказал, каких результатов удалось достичь по экспорту продукции агропромышленного комплекса за прошлый год, а также о планах на текущий.

По словам главы Кубани, в прошедшем году экспорт кубанской продукции с высокой добавленной стоимостью вырос в 2,5 раза. Для региона экспортный потенциал — важный звено макроэкономики.

«Несколько лет назад мы поставили задачу — в первую очередь поддерживать экспорт продукции переработки сельскохозяйственного сырья. Планомерно уходим исключительно от зернового экспорта, наращивая долю поставок товаров с высокой добавленной стоимостью. И в 2023 году удалось добиться существенного прироста в экспорте масложировой, мясной, молочной продукции, рыбы и морепродуктов», — отметил губернатор.

Кондратьев подчеркнул, что в целом за прошлый год экспорт продукции АПК Краснодарского края достиг 2,6 млрд долларов. В нынешнем году этот показатель планируют довести до 2,7 млрд долларов в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Главные приоритетные рынки для кубанских экспортеров — страны Ближнего Востока, Африки и Азии. При этом Китай, Турция, Саудовская Аравия, Кения и Беларусь остаются ведущими партнерами региона по внешнеэкономической деятельности в сфере АПК. Значительная доля поставок кубанской сельскохозяйственной продукции отправляется в Сирию, Иран, Венесуэлу и на Кубу. Также регион впервые начал экспортировать минеральную воду в Гибралтар.

Кубань находится на третьем месте в России по объему экспорта сельскохозяйственной продукции, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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