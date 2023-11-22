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Краснодарский край стал одним из ведущих регионов по вводу жилья

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskij-kraj-stal-odnim-iz-vedushhih-regionov-po-vvodu-zhilya
Краснодарский край стал одним из ведущих регионов по вводу жилья
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Одна из целей нацпроекта «Жилье и городская среда» — это увеличение объема ввода жилья.

Строительный комплекс — развивает экономику Кубани и обеспечивает значительные налоговые поступления в доходную часть бюджета, отметил руководитель департамента строительства региона Игорь Федосов.

«По итогам 10 месяцев по объемам вводимого жилья край — на втором месте после Московской области. При этом параллельно с домами идет строительство объектов образования, здравоохранения, физкультуры и спорта», — добавил он.

За 10 месяцев на Кубани сдали более 5,8 млн кв. м жилой площади. В их числе многоквартирные дома — свыше 2,3 млн кв. м, индивидуальных — более 3,4 млн кв. м, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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