Краснодарский край стал одним из лидеров России по объему сданного жилья

Всего с начала текущего года в России ввели в эксплуатацию более 93 млн кв. метров новых помещений, следует из данных Росстата. В прошлом году был аналогичный показатель.

При этом доля ИЖС составила 52,2 млн кв. метров. Это на 6,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего частных домов построили в Московской области — 6,9 млн кв. метров, Краснодарском крае — 3,5 млн кв. метров и Ленинградской области — 2,4 млн кв. метров.

Жилых помещений за 11 месяцев 2023 года больше всего сдали в эксплуатацию в Московской области — 10,3 млн кв. метров. На втором месте Краснодарский край — 6 млн кв. метров, на третьем месте Москва — 5,7 млн кв. метров. В числе регионов-лидеров также Ленинградская область — 3,8 млн кв. метров и Татарстан — 3,1 млн кв. метров.

Согласно статистике, больше всего жилья строят в Центральном федеральном округе — 27,3 млн кв. метров, Приволжском — 17,3 млн кв. метров и Южном — 12 млн кв. метров. Меньше всего помещений сдают в Дальневосточном округе — 3,6 млн кв. метров, сообщает ТАСС.

Читайте также: объем многоквартирного строительства в Краснодарском крае достиг 8 млн кв. метров. Показатель увеличился на 2%.