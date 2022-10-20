Краснодарский край стал лучшим в ЮФО в сфере организации отдыха и оздоровления детей

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Подвели итоги первого Всероссийского смотра-конкурса в рамках летней оздоровительной кампании 2022 года. Кубань признана лидером в Южном Федеральном округе.

Первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев вручил диплом конкурса министру труда и соцразвития Краснодарского края Сергею Гаркуше. Победителей наградили во время Всероссийского форума организаторов отдыха и оздоровления детей «Большие смыслы — 2022».

Победителей определили в каждом федеральном округе. В Северо-Западном округе лидером признана Ленинградская область, в Дальневосточном федеральном округе — Магаданская, в Сибирском федеральном округе — Новосибирская область, в Уральском федеральном округе — Тюменская, в Приволжском федеральном округе — Ульяновская, в Северо-Кавказской федеральном округе — Ставропольский край, в Центральном федеральном округе лучшей стала Тульская область.

Конкурс проводит профильное министерство, чтобы оценить эффективность работы регионов в организации детского отдыха. Решение принимали на основе анализа данных из официальных информационных ресурсов ведомства и данных из регионов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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