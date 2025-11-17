Краснодарский край стал лучшим в реализации программы «ГосСтарт. Стажировки»

На Всероссийском форуме молодых государственных и муниципальных служащих «ГосСтарт» в Нижнем Новгороде подвели итоги реализации программ.

Кубанская молодежь всегда принимала активное участие в федеральном проекте «ГосСтарт», рассказала начальник управления кадровой политики администрации края Екатерина Михайлова. Край признали лучшим в направлении «ГосСтарт. Стажировки». Благодаря этому молодежь может пройти стажировку в федеральных и региональных органах власти, увидеть процесс изнутри, получить новые компетенции и навыки.

«В крае также уделяется особое внимание подготовке квалифицированных кадров для органов исполнительной власти и местного самоуправления, реализуются программы адаптации и наставничества для молодых государственных и муниципальных служащих, налажено взаимодействие с образовательными организациями и студентами», — добавила она.

Программа «ГосСтарт. Стажировки» состояла из двух этапов. Первый — на региональном уровне. Кубань вошла в топ-5 регионов по числу заявок: более 100 молодых людей до 35 лет выразили интерес к работе на госслужбе. После отборочного этапа стажировку смогли пройти 22 человека.

Благодаря проекту молодые люди получают не только аналитические способности, но и ценный опыт работы, подчеркнул и. о. руководителя департамента молодежной политики края Роман Дмитриев.

«Он помогает молодым людям осознать важность государственной службы и мотивирует их на долгосрочное сотрудничество во благо общества», — рассказал Дмитриев.

На федеральный уровень прошли 17 человек. В результате сформировали список из 50 лучших стажеров, в него включили два представителя региона, которые получили постсопровождение и составление индивидуальных планов развития. В заключении провели форум молодых государственных и муниципальных служащих. Там обсудили актуальные вопросы и разработки новых инициатив. Кроме того, участники посетили экскурсионную и культурную программы, лекции, дискуссии и практические занятия с ведущими экспертами в области госуправления, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

