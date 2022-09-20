Краснодарский край стал лидером в ЮФО по числу победителей конкурса «Экспортер года»

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В Сочи в рамках форума INNOFOOD подвели итоги окружного этапа конкурса.

Предприятия участвовали в конкурсе в 15 номинациях. Победителями и призерами окружного этапа стали 33 компании. Из них компаний — кубанские. В числе победителей от Краснодарского края, в том числе, предприятия «БАЗИС Плюс», «БС ИнтерАгро», «Абрау-Дюрсо», «Европак-Юг».

В церемонии награждения победителей участвовали представители регионов Южного федерального округа, руководство Российского экспортного центра. Краснодарский край представлял вице-губернатор Александр Руппель.

«Южный федеральный округ — один из главных драйверов развития экспорта, особенно несырьевого неэнергетического. Мы прошли непростое время пандемии, и я благодарю компании, что они не просто сохранили существующие направления, но и нарастили потенциал», — сказал вице-губернатор.

Александр Руппель отметил заслугу предприятий и систему федеральной и региональной господдержки.

Вице-президент Российского экспортного центра Алексей Солодов в свою очередь отметил, что российские компании вновь доказали, что даже в непростых условиях можно успешно развивать бизнес.

«Российский экспортный центр в свою очередь готов на любом этапе экспортной деятельности оказывать финансовые и нефинансовые меры поддержки бизнесу, который стремится продвинуться на внешние рынки», — добавил замглавы РЭЦ.

В Краснодарском крае широкий спектр мер поддержки предоставляет краевой Центр поддержки экспорта. В прошлом году его услугами воспользовались более 500 компаний. Объем поддержанного экспорта составил 33,5 млн долларов. Это в 3 раза больше, чем в 2020 году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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