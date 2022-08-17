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В Краснодаре наградили победителей регионального конкурса «Экспортер года»

Экономика
17.08.2022 20:52
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-nagradili-pobeditelej-regionalnogo-konkursa-eksporter-goda
Видео канала «Кубань 24»

Лучших кубанских экспортеров наградили в Краснодаре. Компании стали победителями регионального конкурса.

Всего заявку подали около 70 участников, до финала добрались только 12. Даже в условиях санкций бизнесмены работают на международных рынках и находят новые места продажи своей продукции.

«За 2021 год у нас положительная динамика в плане экспортного товарооборота. Он в сумме составил более 13 млрд рублей, это на 30% больше, чем по итогам 2020 года. А непосредственно экспорт у нас вырос на 34%», — сказал руководитель департамента инвестиций и развития МСП Краснодарского края Василий Воробьев.

Кроме дипломов и аплодисментов победители и призеры получат награды для развития бизнеса. Например, лауреаты смогут выставить стенд компании на международной или российской выставке. На таких мероприятиях экспортеры могут найти новых деловых партнеров.

«Мы работаем с Китаем очень плотно, поэтому все работы решаемы. Да, где-то логистика задержалась, где-то еще что-то. Но все решаемо, и мы можем сказать точно, что будем работать, без проблем выполнять контракты, двигаться дальше», — сказал коммерческий директор компании по поставкам хлебопекарного оборудования Вячеслав Лесовик.

Призеры, занявшие третье место, получат сертификаты на обучение сотрудников иностранному языку.

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