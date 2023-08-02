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Краснодарский край стал лидером в России по спросу на автомобильные экскурсии

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskij-kraj-stal-liderom-v-rossii-po-sprosu-na-avtomobilnye-ekskursii
Краснодарский край стал лидером в России по спросу на автомобильные экскурсии
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Самыми популярными направлениями у туристов стали Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург и города Северного Кавказа. Путешественники вызывают машины для заброски» в походы, встречи в аэропорту и поездок между городами.

На Краснодарский край приходится 9% от всех запросов на поездки с водителем по стране. В регионе спрос на поездки вырос сразу на 47% по сравнению с прошлым годом. На Кубань приходится почти каждый десятый заказ машины с водителем.

Самые популярные направления туристических поездок в регионе — Сочи, Красная Поляна, Сириус, Адлер, Анапа, Новороссийск и Геленджик. В Новороссийске этот показатель составил 45%.

В число популярных направлений также вошли Москва и Московская область (рост 48%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (рост 15%), а также регионы Северо-Кавказского федерального округа — Владикавказ, Минеральные Воды, Кисловодск, Грозный, сообщает пресс-служба Авито.

Читайте также: на 15% вырос с начала 2023 года внутренний турпоток в России.

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