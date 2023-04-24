Краснодарский край стал лидером среди регионов по доходности инвестиций в недвижимость

В среднем в России среднегодовая доходность вложений в недвижимость была в последние 5 лет на 9% выше, чем ежегодная инфляция.

Лидером рейтинга стал Краснодарский край — в 2018–2022 годах жилая недвижимость с учетом сдачи в аренду могла принести 19,7% годовых. Это происходит из-за быстрого роста стоимости квартир в Краснодаре и на Черноморском побережье.

Кроме того, Сочи уже обгоняет Москву по росту цен на жилье, а кратный доход могли принести в курортную недвижимость именно инвестиции.

Кубань при этом характеризуется масштабным строительством жилья — за 5 лет построили около 35 млн кв. м. По объему строительства Краснодарский край уступает только Московской области, но при этом опережает ее в пересчете на количество проживающих.

В топ-10 регионов по доходности вложений в недвижимость также вошли Алтай, Адыгея, Татарстан, Амурская и Кемеровская область, Тыва, Пермский край, ЯНАО и Иркутская область. Последнюю строчку рейтинга заняла Оренбургская область: там доходность инвестиций за 5 лет составила 1,2% годовых, что в 16 раз ниже, чем в Краснодарском крае.

При исследовании считалась доходность в среднем за пять лет от прироста стоимости жилья и сдачи его в аренду. Учитывались стоимость коммунальных услуг и капремонта, выплаты НДФЛ и налоги на имущество физлиц. Для расчетов брали стоимость типовой однокомнатной квартиры площадью 35 кв. м, сообщает РИА «Новости».

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