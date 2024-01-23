Краснодарский край стал лидером России по доле машин со «скрученным» пробегом

По данным экспертов, общий объем подержанных автомобилей с заниженным пробегом в стране составляет около 35% от общего числа.

Продавцы выдают фальсифицированные данные о пройденных машиной километрах, чтобы увеличить стоимость автомобиля. Годовой ущерб для потребителей от действий таких продавцов оценили примерно в 600 млрд рублей.

По данным ассоциации «Российские автомобильные дилеры», в 2023 году лидером России по доле автомобилей со «скрученным» пробегом стал Краснодарский край. На Кубани она составила 24%. Специалисты пришли к такому выводу, изучив отчеты по истории автомобилей и сравнив их с информацией в объявлениях о продаже.

В числе регионов-лидеров по доле продаваемых машин с фальсифицированным пробегом также находятся Самарская, Ростовская и Челябинская области, а также Башкирия.

Столкнутся со сниженным пробегом при покупке автомобиля можно не только на интернет-площадках, но и в салонах у дилеров, пишет газета «Аргументы и Факты — Юг» со ссылкой на «Известия».

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