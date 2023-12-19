Число автомобилей в Краснодаре с начала года выросло на 18%

Такую статистику привел мэр краевой столицы Евгений Наумов, сославшись на данные ГИБДД.

Глава Краснодара отметил, что в городе постепенно развивают интеллектуальные системы транспорта. Это помогает сделать движение транспорта безопаснее, обеспечив приоритет для троллейбусов, автобусов и маршруток.

«В этом году количество транспорта в городе выросло на 18%. Пропускная способность перекрестков в пиковые часы увеличилась в среднем на 10%, благодаря системе ИТС», — написал Наумов в Telegram.

Он добавил, что с начала текущего года в Краснодаре построили шесть светофоров, а еще 33 перевели в адаптивный режим. Всего в городе сейчас работает около 150 «умных светофоров».

Мэр Краснодара подчеркнул, что в городе продолжат активно внедрять интеллектуальную систему транспорта.

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