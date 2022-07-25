Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Краснодарский край стал лидером по упоминаниям в СМИ о нацпроектах в июне

Общество
25.07.2022 12:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskij-kraj-stal-liderom-po-upominaniyam-v-smi-o-natsproektah-v-iyune
Краснодарский край стал лидером по упоминаниям в СМИ о нацпроектах в июне
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

За месяц регион упомянули в тематических публикациях 6,4 тыс. раз. В топ-3 также вошли Московская и Нижегородская области.

Исследование провела «Медиалогия». Краснодарский край, находясь в лидерах с начала года, в июне сохранил первое место по упоминанию национальных проектов. Самыми интересными темами для региональных СМИ стали обновление общественного транспорта, участие аэропортов края в нацпроекте «Производительность труда», а также развитие туристических кластеров.

На второй строчке по числу упоминаний, как и в мае, стала Московская область (6,3 тыс. сообщений). СМИ чаще всего писали о патриотической акции в рамках Всероссийского конкурса «Регион добрых дел», о поддержке туристической отрасли и индустрии гостеприимства, а также о благоустройстве городской среды.

Топ-3 замкнула Нижегородская область (6,27 тыс. сообщений). Журналисты рассказывали о появлении новых мест в школах и детских садах и лесовосстановлении в регионе. Наиболее популярными стали новости о том, что Нижегородская область перовой в стране создаст модельный центр по сохранению библиотечных фондов и центр прототипирования в рамках двух федеральных проектов, сообщает ТАСС.

Читайте также: в 2023 году по нацпроекту в Краснодарском крае отремонтируют более 155 км улиц.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  2. В Краснодарском крае в июле спрос на маски и антисептики вырос на 65%
  3. Разгул стихии в Сочи: сформировали 32 группы для оценки последствий подтоплений
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
  6. Куда звонить, если потерял свою машину после ливня в Сочи
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
Лазаревский район Сочи затопил мощный ливень
Лазаревский район Сочи затопил мощный ливень
СК выясняет обстоятельства гибели женщины при потопе в Сочи
СК выясняет обстоятельства гибели женщины при потопе в Сочи
В Сочи сильнейший ливень затопил первые этажи зданий, цоколи, дворы и дороги
В Сочи сильнейший ливень затопил первые этажи зданий, цоколи, дворы и дороги
Туапсе в усиленном режиме готовится к ухудшению погоды
Туапсе в усиленном режиме готовится к ухудшению погоды
Прямой эфир
Мы в соцсетях