Краснодарский край стал лидером по упоминаниям в СМИ о нацпроектах в июне

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

За месяц регион упомянули в тематических публикациях 6,4 тыс. раз. В топ-3 также вошли Московская и Нижегородская области.

Исследование провела «Медиалогия». Краснодарский край, находясь в лидерах с начала года, в июне сохранил первое место по упоминанию национальных проектов. Самыми интересными темами для региональных СМИ стали обновление общественного транспорта, участие аэропортов края в нацпроекте «Производительность труда», а также развитие туристических кластеров.

На второй строчке по числу упоминаний, как и в мае, стала Московская область (6,3 тыс. сообщений). СМИ чаще всего писали о патриотической акции в рамках Всероссийского конкурса «Регион добрых дел», о поддержке туристической отрасли и индустрии гостеприимства, а также о благоустройстве городской среды.

Топ-3 замкнула Нижегородская область (6,27 тыс. сообщений). Журналисты рассказывали о появлении новых мест в школах и детских садах и лесовосстановлении в регионе. Наиболее популярными стали новости о том, что Нижегородская область перовой в стране создаст модельный центр по сохранению библиотечных фондов и центр прототипирования в рамках двух федеральных проектов, сообщает ТАСС.

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