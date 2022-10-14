Краснодарский край стал лидером по числу побед на конкурсе «Лучшая муниципальная практика»

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О подведении итогов федерального конкурса рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он отметил, что в 2022 году победителями стали 50 муниципалитетов из 27 регионов страны.

Среди регионов лидерами по числу побед стали: Краснодарский край и Оренбургская область — по 5 победителей, ХМАО — 4 победителя, Башкортостан и Саратовская область — по 3 победителя.

Общая сумма призовых Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» составит 900 млн рублей.

«Отрадно, что за те шесть лет, что мы проводим конкурс, он по количеству заявок вырос почти в три раза. Но что важнее, качество самих заявок также улучшилось», — написал Хуснуллин в Telegram.

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