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Краснодарский край сохранил лидерство в ЮФО по кредитованию экономики и населения

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskij-kraj-sohranil-liderstvo-v-yufo-po-kreditovaniyu-ekonomiki-i-naseleniya
Краснодарский край сохранил лидерство в ЮФО по кредитованию экономики и населения
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По данным минэкономики Краснодарского края, за 10 месяцев этого года показатель кредитования бизнеса и граждан достиг 1,98 трлн рублей.

Это составляет около 50% от всех предоставленных кредитов в ЮФО. Также в ведомстве отметили, что в последние месяцы предприниматели активнее берут кредиты. С начала года юрлицам выдали 1,4 трлн рублей кредитов. Это на 20,1% больше, чем год назад. Третью часть — 458 млрд рублей выдали субъектам МСП.

По словам министра экономики Краснодарского края Алексея Юртаева, темп роста объемов выданных кредитов на Кубани вырос на 10,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

«Это произошло преимущественно за счет кредитования юридических лиц – его объемы увеличились на 20,1%. Верная расстановка приоритетов и эффективное взаимодействие с банками помогли нам переломить летнее замедление кредитования. Уверены, что целевые ориентиры по объему выданных кредитов на 2022 год в объеме 2 трлн будут точно достигнуты. А при сохранении текущих темпов роста кредитования они составят в целом 2,4 трлн рублей», — отметил Алексей Юртаев.

В темпах кредитования бизнеса особую роль сыграли меры поддержки бизнеса. В рамках мер поддержки предпринимателям выдали 130 млрд рублей, что составляет 10% от общего объема предоставленных юрлицам и предпринимателям кредитов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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