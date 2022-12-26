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Краснодарский край стал самым упоминаемым регионом в контексте новогоднего туризма в соцсетях

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskij-kraj-samym-upominaemym-regionom-v-kontekste-novogodnego-turizma-v-sotssetyah
Краснодарский край стал самым упоминаемым регионом в контексте новогоднего туризма в соцсетях
Фото rosakhutor.com

В компании «Медиалогия» составили рейтинг регионов по числу упоминаний в контексте «новогодний туризм» в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram, Youtube и других.

По данным исследования, с ноября по декабрь число упоминаний Краснодарского края в соцсетях в контексте направлений для поездок на Новый год превысило 667 тыс.

На втором месте в рейтинге находится Крым — более 400 тыс. упоминаний. Москва заняла третье место с 395,4 тыс. упоминаний.

В пятерку регионов-лидеров, о новогоднем отдыхе в которых писали в соцсетях россияне, также вошли Татарстан (313,2 тыс. упоминаний) и Санкт-Петербург (293,5 тыс.), сообщает ТАСС.

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