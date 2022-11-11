Краснодарский край с начала года получил 22 заявки на съемки фильмов по программе рибейта

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом рассказал глава краевого департамента инвестиций и развития МСП Василий Воробьев на заседании кинокомиссии Кубани.

За первые 10 месяцев 2022 года, несмотря на все трудности и ограничения авиаперелетов, интерес к производству фильмов на территории Кубани растет. Сейчас в крае реализуют 34 кинопроекта. К концу года эта цифра может увеличиться.

В 2021 году на Кубани сняли 31 фильм. Кинопроизоводители стали чаще интересоваться Краснодарским краем для реализации своих творческих проектов благодаря реализуемым в регионе мерам господдержки. В частности, программе рибейта, предоставляющей субсидии на возмещение части затрат при съемке фильмов на территории Кубани.

«Спрос на такую меру растет, в этом году уже получили 22 заявки. Напомню, в прошлом году было 10 заявок. 5 организаций кинематографии по 6 проектам получили рибейты на общую сумму более 19 млн рублей», — рассказал Воробьев.

В рамках заседания также обсудили создание в крае кинокластера. Реализация этого проекта поможет привлечь инвестиции от крупных продюсерских компаний, создать в регионе дополнительные рабочие места и увеличить туристический поток, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Для получения субсидии кинокомпании должны соблюсти условия, например, показать в фильме природу, архитектуру, туристическую привлекательность и символику, позволяющие зрителям определить, что местом съемки является территория Краснодарского края.

Более подробную информацию о возмещении затрат кинокомпаниям можно узнать по телефонам 8 (861) 251-74-37, 251-70-49, а также на сайте департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства региона.

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