Краснодарский край присоединился к акции «Спасибо, учитель!»
Общество
26.08.2022 11:21
Федеральная акция «Спасибо, учитель!» проходит с 17 по 31 августа в 79 регионах России, в том числе на Кубани, в Москве, Санкт-Петербурге и Адыгее.
Акцию приурочили к началу нового учебного года. В рамках нее учителям во время педагогических совещаний вручат цветы и поздравительные открытки, а также поблагодарят за их важный труд.
Организатором акции «Спасибо, учитель!» выступило Российское движение детей и молодежи, сообщает пресс-служба Министерства просвещения РФ.
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