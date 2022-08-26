Краснодарский край присоединился к акции «Спасибо, учитель!»

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Федеральная акция «Спасибо, учитель!» проходит с 17 по 31 августа в 79 регионах России, в том числе на Кубани, в Москве, Санкт-Петербурге и Адыгее.

Акцию приурочили к началу нового учебного года. В рамках нее учителям во время педагогических совещаний вручат цветы и поздравительные открытки, а также поблагодарят за их важный труд.

Организатором акции «Спасибо, учитель!» выступило Российское движение детей и молодежи, сообщает пресс-служба Министерства просвещения РФ.

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