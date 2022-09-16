Краснодарский край примет семьи с детьми из Харьковской области

Краснодарский край примет семьи с детьми из Харьковской области

Об этом сообщил председатель совета министров Харьковской области, экс-мэр Краснодара Андрей Алексеенко.

«Сегодня мы отправляем очередную группу родителей с детьми в Краснодарской край. Всю неделю выходили автобусы, уже более 400 детей находится на территории Краснодарского края. Люди постоянно прибывают. Их размещают в санатории на Азово-Черноморском побережье, в Ейске. Кубань оказывает поддержку постоянно. Очень много людей из Изюма, Балаклеи и Купянска», — сказал Андрей Алексеенко.

Он отметил, что на месте эвакуированные смогут оформить гражданство Российской Федерации. По словам Андрея Алексеенко, после вынужденного переезда многие люди хотят вернуться домой.

Читайте также: Андрей Алексеенко рассказал, как проходила эвакуация жителей Харьковской области.