Краснодарский край примет семьи с детьми из Харьковской области
Общество
16.09.2022 13:49
Об этом сообщил председатель совета министров Харьковской области, экс-мэр Краснодара Андрей Алексеенко.
«Сегодня мы отправляем очередную группу родителей с детьми в Краснодарской край. Всю неделю выходили автобусы, уже более 400 детей находится на территории Краснодарского края. Люди постоянно прибывают. Их размещают в санатории на Азово-Черноморском побережье, в Ейске. Кубань оказывает поддержку постоянно. Очень много людей из Изюма, Балаклеи и Купянска», — сказал Андрей Алексеенко.
Он отметил, что на месте эвакуированные смогут оформить гражданство Российской Федерации. По словам Андрея Алексеенко, после вынужденного переезда многие люди хотят вернуться домой.
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