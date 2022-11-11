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Краснодарский край представит 40 видов техники и оборудования на «ЮГАГРО 2022»

Общество
11.11.2022 13:25
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskij-kraj-predstavit-40-vidov-tehniki-i-oborudovaniya-na-yugagro-2022
Краснодарский край представит 40 видов техники и оборудования на «ЮГАГРО 2022»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Международная выставка сельхозтехники, оборудования и материалов для агропромышленного комплекса пройдет в Краснодаре с 22 по 25 ноября.

Свою продукцию в рамках «ЮГАГРО 2022» представят 27 предприятий Краснодарского края. В том числе производители из Краснодара, Кореновского и Староминского районов.

Исполняющий обязанности руководителя департамента промышленной политики региона Владимир Мостовой сообщил, что на выставке, в том числе, представят собранные на Кубани тракторы «Беларус». Их выпускают в рамках программы локализации этого производства в регионе.

«Проект реализуется в соответствии с соглашением о сотрудничестве, заключенным в июле этого года на Форуме регионов Беларуси и России между администрацией края и Минским тракторным заводом. На предприятии «ТД МТЗ-Северо-Запад» в станице Староминской до конца года планируется произвести 250 тракторов «Беларус», — сказал Мостовой.

Стенд кубанских производителей на выставке «ЮГАГРО» четвертый год подряд организуют департамент промышленной политики совместно с краевым Фондом развития промышленности. В этом году предприятия представят новую почвообрабатывающую технику, опрыскиватели, разбрасыватели удобрений.

Технику кубанского производства можно будет увидеть на открытой площадке возле выставочного центра и в павильоне №3.

«ЮГАГРО» — крупнейшая в РФ международная сельскохозяйственная выставка. Планируется, что в этом году в будут участвовать более 600 российских и иностранных компаний. В их числе 160 предприятий впервые примут участие в этой выставке. Сообщается, что в числе участников отечественные производители и предприятия 11 стран ближнего и дальнего зарубежья. В их числе Австрия, Венгрия, Китай, Турция, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: кубанские промышленники с начала года заключили контракты на выставках на 4,4 млрд рублей.

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